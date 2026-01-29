В Египте пропали двое туристов из Екатеринбурга

Двое молодых парней из Екатеринбурга пропали в Египте. Об этом рассказал отец одного из пропавших, заявив, что вернуться домой они должны были 28 января.

Как передает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на отца туриста Павла Ревенко, его 23-летний сын Владислав вместе с другом Никитой приобрели путевки в Шарм-эш-Шейх, сели на автобус, поехали в Каир, из которого позвонили и сказали, что с ними все хорошо. Парни хотели посетить Город имени 6 октября в Гизе, но с 26 января перестали выходить на связь.

Билеты домой были взяты на ночной рейс с 27 на 28 января, но в Екатеринбург самолет прилетел без Владислава и Никиты.

Павел Ревенко уже обратился в российское посольство для помощи в поисках сына. Он также надеется найти родственников Никиты.