29 Января 2026
Фото: Накануне.RU

"Лукойл" после санкций США продаст зарубежные активы американской компании

Нефтяная компания "Лукойл" договорилась о продаже зарубежных активов. Заключено соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH – "дочке" организации, владеющей зарубежными активами.

В сделку не вошли активы компании в Казахстане, которые останутся в собственности "Лукойла" и продолжат свою работу. Соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий. К ним относится, в частности, получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). Продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями.

"Лукойл" заявил о намерении продать зарубежные активы в октябре прошлого года, в связи с введением блокирующих санкций США в отношении компании и ее дочерних обществ. За рубежом компания, в частности, владеет трейдером Litasco со штаб-квартирой в Женеве, НПЗ в Румынии и Болгарии, 45% в НПЗ в Нидерландах, 2,45 тыс. зарубежных АЗС.

Также компании принадлежало предприятие в Ираке, управляющее разведкой и добычей газа на месторождении "Западная Курна-2" – крупнейшем в стране и одном из крупнейших в мире. Правительство Ирака уже одобрило план по национализации доли "Лукойла" в этом активе.

Теги: "Луокйл", LUKOIL International GmbH/, сделка, актив, Carlyle


