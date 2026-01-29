Уральца отправили в колонию за жестокое убийство собаки

Житель уральского города Серов осужден за жестокое обращение с собакой. Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался Степан Шелепяткин. Как показало расследование, вечером 27 июля 2025 года пьяный уралец прогуливался во дворе дома со своей сожительницей и ее 4-месячным йоркширским терьером по кличке Микки. В какой-то момент между сожителями произошел конфликт, жертвой которого стала собака. Шелепяткин схватил Микки и жестоко убил, несколько раз ударив несчастного пса о землю и дерево.

Суд, с учетом наличия рецидива, назначил убийце животного 3 года и 2 месяца колонии строгого режима. Также в пользу владелицы питомца с него взыскано 30 тысяч рублей материального ущерба.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году четыре жителя Артемовского были признаны виновными в расправе над знакомым, который якобы плохо обращался со своей собакой.