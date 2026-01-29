Член ОП РФ Москвитина: Россиянки не рожают, потому что жадные

В Общественной палате России задумались о причинах, по которым россиянки не рожают детей. И нашли довольно-таки неожиданную причину – жадность.

"Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". Просто в точку. Неужели рождённый ребенок объест нас тарелкой супа или чего там ещё? Какие-то глупости", - приводит Газета.Ru слова члена Общественной палаты Натальи Москвитиной, сказанные на конференции "Назад в будущее".

Общественница призвала женщин "не спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь".

Основная проблема — не вопросы комфорта, а "наша жадность", считает Москвитина.

Между тем, согласно опубликованным Росстатом данным, в России достигло минимума количество стационарных мест для рожениц, и "оптимизация" таких учреждений продолжается ударными темпами.