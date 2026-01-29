В России достигло минимума количество стационарных мест для рожениц

Росстат опубликовал данные, свидетельствующие о сокращении в больницах количества акушерских коек.

В 2024 г. для беременных, рожениц и родильниц (женщин в послеродовом периоде) было развернуто 48,2 тыс. стационарных мест, что на 4,2% меньше показателя за 2023 г. (50,3 тыс.) и на 7,8% – за 2022 г. (52,3 тыс.). Последняя цифра превышает показатель за 2021 г. (50,7 тыс.), однако общая тенденция к снижению сохранялась.

Уменьшение фонда по профилю "акушерство и гинекология" продолжается в России ещё с 1990 г., пишут "Ведомости".

Еще в январе 2025 г. депутат Госдумы Нина Останина обращалась с запросом в Минздрав РФ, в котором просила проверить информацию о том, что за последние пять лет в России закрыли более 150 медучреждений с лицензией на роды. Минздрав тогда сообщил, что доступность медицинской помощи роженицам "остается высокой".

Но "оптимизация" таких учреждений продолжается в регионах России. Новая её волна накроет Свердловскую область. В этом регионе в малых городах создают "ургентные залы" — учреждения с минимальным оборудованием, где персонал дежурит не круглые сутки.