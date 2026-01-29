У водителя "буханки", которая перевернулась на льду Байкала, не было прав

Водитель автомобиля, который вез туристов из Китая на озере Байкал и попал в ДТП, никогда не имел водительских прав, сообщает Следственный комитет РФ.

41-летний мужчина допрошен в качестве подозреваемого и задержан. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

28 января на Байкале, недалеко от острова Ольхон, перевернулся УАЗ "Буханка" с туристами. Погибла 75-летняя женщина, туристка из Китая.

В СК сообщили, что водитель внедорожника, перевозивший туристов, не справился с управлением и допустил наезд на расщелину во льду, в результате чего автомобиль опрокинулся. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).