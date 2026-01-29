Сильный снегопад не помешал работе аэропорта Екатеринбурга

Екатеринбургский аэропорт Кольцово работает штатно в условиях сильного снегопада.

Как сообщает официальный Telegram-канал Кольцово, аэропорт обеспечивает прием и отправку воздушных судов. Расчистка аэродрома, перрона и мест стоянок от снега проводится на регулярной основе.

"Служба наземного обслуживания проводит противообледенительную обработку воздушных судов по заявкам экипажей. Эта процедура требует дополнительного времени при подготовке к вылету", - отмечают в Кольцово.

Напомним, что в Свердловскую область на смену сильным морозам придут аномальные снегопады. Такой прогноз на ближайшие дни дают синоптики.