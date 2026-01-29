Две трети россиян планируют сменить специальность - опрос

Двое из трех россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Сохранить работу по текущему профилю намерен 21% респондентов, еще 12% пока не определились с карьерными планами, таковы результаты исследования платформы HH.RU, на них ссылается "Российская газета".

Аналитики указывают, что тренд на смену специальности распространен во всех временных группах, но особенно – среди молодежи. Также подчеркивается, что планы по переходу на другое место работы у россиян не абстрактные, они четко понимают, куда хотят двигаться.

В 11% случаев респонденты рассматривают создание собственного бизнеса или самозанятость, это самый распространенный вариант. Кроме того, россияне собираются переходит на административную работу, в рабочие профессии, производство, сервис, а также планируют уйти в менеджеры.