В России каждая седьмая студенческая работа написана при участии ИИ

В России подсчитали, сколько студенческих работ написаны с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В 2025 г. в системе "Антиплагиат" проверено более 8 млн студенческих работ. Общий процент работ, содержащих признаки использования ИИ, составил 15,3%, а средний процент плагиата, заимствований из открытых источников, превысил 20%, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании "Антиплагиат" Евгений Лукьянчиков.

В конце весны 2025 г. в США произошёл случай, который свидетельствует о серьёзной деформации системы образования. Выпускница Северо-Восточного университета Элла Стэплтон потребовала вернуть ей плату за обучение по той причине, что преподаватели использовали ChatGPT.