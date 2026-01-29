Финны продолжают работать в России, несмотря на закрытую границу

Несмотря на долгое закрытие границы между Финляндией и Россией, граждане этой страны продолжают приезжать в РФ на работу.

По данным Yle, на арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу, пишет РИА Новости.

В конце 2023 г. правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны.

В начале апреля 2025 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от финских властей объяснить причины закрытия границы с Россией. Жалобы подали люди российского происхождения, проживающие в Суоми. Заявители указали, что закрытие границы нарушает их права, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни.