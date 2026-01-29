Есть снижение: свердловский Главк МВД подвел итоги борьбы с преступностью в 2025 году

Свердловский Главк МВД отчитался о состоянии оперативной обстановки в регионе. Речь об этом шла на расширенном заседании коллегии по итогам борьбы с преступностью, которая проходила под председательством начальника гарнизона полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по итогам 12 месяцев 2025 года на Среднем Урале зафиксировано снижение на 4,7% (1 042 743) числа обращений граждан в дежурные части органов внутренних дел. Криминальная ситуация продолжает оставаться контролируемой. На совещании было подчеркнуто, что в отчетном периоде отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений (-7,8%, с 48 512 до 44 719), в том числе на 16,8% (с 9 569 до 7 963) тяжких, на 6,3% (с 10 815 до 10 132) средней тяжести и на 9,6% (с 22 190 до 20 068) небольшой тяжести. В городах и поселках совершено 40 658 (-7,3%) преступлений и 4 052 (-12,5%) в сельской местности.

В разрезе уголовно-наказуемых деяний снижение регистрируемой преступности наблюдается по: фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-22,3%; 436), в том числе в связи со смертью (-17,0; 83), грабежам (-6,4%; 451), разбойным нападениям (-2,0%; 97), кражам всех видов (-8,2%; 12 325), в том числе из квартир (-31,4%; 179), а также с банковских счетов граждан (-28,6%; 1 366), угонов (-21,8%; 230).

Предпринимаемыми полицией мерами удалось несколько стабилизировать ситуацию по мошенничествам. За анализируемый период число таких деяний снизилось на 17,6% (7 155), в том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 22,7% (5 853). На 17,0% (14 456) меньше стало фактов обмана, совершенных с использованием ИТТ. Доля таких эпизодов в общей структуре преступности составила 32,3% (аналогичный период прошлого года – 35,9%).

"Наибольшее количество IT-афер зарегистрировано на территории Екатеринбурга (4 849), Нижнего Тагила (1 630), Каменска-Уральского (851), Серова (453), Первоуральска (520), Асбеста (380), Красноуфимска (371), Сысерти (275), Верхней Салды (268), Новоуральска и поселка Уральский (245) и Ревды (231). С использованием ИТТ преступления совершаются при помощи расчетных (пластиковых) карт (792; -70,4%), компьютерной техники (865; -37,5%), электронных платежных систем (774; - 52,3%), сети интернет (12 869; -15,2%) и средств мобильной связи (7 071; -31,6%). Также отмечается снижение количества краж с банковских счетов граждан (1 366; -28,6%). Количество потерпевших от IT-преступлений в результате действий ОВД снизилось на 25,1% (7 619), каждый четвертый пострадавший – это пенсионер (-30,4%; 1 883)", - отметил полковник Горелых.

Генерал Мешков дал поручение всем службам, чтобы профилактическая работа с населением и кредитно-финансовыми структурами и в 2026 году по данному вопросу оставалась одним из приоритетных направлений деятельности.