Выросла просрочка по кредиткам и картам с овердрафтом

В России просрочка по кредитным картам возобновила рост.

По данным Объединенного кредитного бюро, доля просроченных (на 30–90 дней) кредитов в четвертом квартале 2025 года увеличилась до 1,9% после падения до 1,6% тремя месяцами ранее. Эксперты отмечают, что эта динамика не носит сезонного характера, так как в прошлом году пик просрочки (2,8%) пришелся на первый квартал.

На рост показателя повлияло несколько факторов. Платежную дисциплину ухудшают высокая ключевая ставка ЦБ РФ, инфляция и замедление роста реальных доходов населения. При этом регуляторные ограничения, призванные снизить риски, ограничивают возможность проблемных заемщиков рефинансировать долги, сообщает "Коммерсант".

Напомним, выдача кредитных карт упала за год почти наполовину.