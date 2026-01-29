Выплаты ветеранам ВОВ поднимут на 350 рублей

В России выплаты инвалидам, ветеранов боевых действий и участникам Великой Отечественной войны с 1 февраля будут проиндексированы.

Как заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, ежемесячная выплата ветеранам ВОВ увеличится до 6 тыс. 596 руб. В настоящее время она составляет 6 тыс. 246 руб. Увеличение произойдет на 350 руб.

Выплаты инвалидам первой группы увеличатся 327 руб. в месяц, до 5 тыс. 830 руб., а ветеранам боевых действий — на 257 руб., до 4 тыс. 839 руб. в месяц.

Как отметил депутат, индексация выплат направлена на повышение уровня жизни социально уязвимых групп населения и рассматривается как важный элемент госполитики, сообщает РИА "Новости".

Также индексация коснется выплат семьям с детьми. В частности, будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка сумма составит 737 тыс. 205 руб., а на второго — 974 тыс. 189 руб.