29 Января 2026
Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии заводов у Льва Кветного

Генпрокуратура России подала иск об изъятии цементного холдинга "Новоросцемент" в пользу государства.

Это связано с тем, что его конечный бенефициар Лев Кветной имеет гражданства Израиля и Кипра. По данным надзорного ведомства, бизнесмен получил эти гражданства более десяти лет назад. Над "Новоросцементом" и входящим в него Верхнебаканским цементным заводом был установлен иностранный контроль. При этом Федеральная антимонопольная служба и правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не были уведомлены о том, что у владельца компании есть иностранное гражданство.

По данным Генпрокуратуры, до сентября 2019 года все акции "Новоросцемента" принадлежали кипрской компании Chevre Investments Limited, а акции Верхнебаканского цементного завода — кипрской Nortox Investments Limited. Функцию исполнительного органа выполняло АО "Газметаллпроект". В то же время кипрскими компаниями, Кветным и Надеждой Анисимовой был заключен договор о создании АО "Актуальные инвестиции". В счет приобретения акций этой компании кипрские компании внесли по 100% акций "Новоросцемента" и Верхнебаканского цементного завода, в результате 100% акций стратегических обществ стали принадлежать компании "Актуальные инвестиции", чьими акционерами являются Chevre Investments Limited, Nortox Investments Limited, Кветной и Анисимова.

Из иска следует, что после получения контроля над холдингом бизнесмен завышал цены на продукцию, реализуемую в Южном федеральном округе, а доходы выводил за рубеж, в том числе на счета в Швейцарии. Всего за период с 2023 по 2025 год в иностранную юрисдикцию было выведено свыше 1 млрд руб.

Генпрокуратура попросило признать сделки, проведенные с 2019 года с акциями цементных компаний, недействительными и передать акции "Новоросцемента" и Верхнебаканского цементного завода в доход государства, сообщает РБК.

