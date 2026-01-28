Ушаков: Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским

Вопрос встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал рассмотреть такую возможность, уточнил представитель Кремля.

По словам помощника президента РФ, Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Зеленский открыт для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такая встреча, по его словам, могла бы быть посвящена обсуждению наиболее сложных тем — территориального вопроса и будущего Запорожской АЭС, которые пока не нашли решения.