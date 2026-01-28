Прокуратура Тюменского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП

Прокуратура Тюменского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП на 32 километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации Госавтоинспекции грузовой автомобиль Вольво выехал на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилями Лада, грузовым КамАЗ, Ауди А6 и Газель. После чего съехал в кювет и ударился в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля КамАЗ погиб.

На место ДТП выехал заместитель прокурора Тюменского района Виктор Шальнев. Прокуратура района по данному факту организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.