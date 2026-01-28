28 Января 2026
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Кто заслужил - тот получил": Фельдшеры "скорой" в Екатеринбурге пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат

В Екатеринбурге фельдшеры "скорой помощи" пожаловались, что они уже несколько месяцев не получают стимулирующие выплаты, а про 13-ю зарплату руководство якобы и вовсе забыло. Якобы их заменили выплатами, которые должны были произвести еще в октябре.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, все началось после обещания губернатора Дениса Паслера увеличить медикам оклад. По словам медработников, увеличение произошло за счет лишения стимулирующих выплат, из-за чего общий доход фельдшеров уменьшился на 15 тыс. рублей. Руководство пообещало исправить ситуацию в январе, однако ни выплат, ни 13-ой зарплаты работники "скорой" так и не увидели, а в бухгалтерии сначала якобы игнорировали звонки, а потом, по словам медиков, сказали "не ждать чудес".

"Мы ждали выплаты, нам обещали, что они будут хорошими. Но не пришла тринадцатая зарплата, премия за годовую отработку. Каждый год была, сейчас нет. Это как? Начальство отправляет в бухгалтерию. Мы обращаемся, там бросают трубки и говорят: "Мы ничего не знаем". И вот что самое интересное: премию все получили под Новый год, только не каждый смотрел, за что. Ранее нам обещали еще из-за 300-летие Екатеринбурга, и на день рождения "скорой", столетие. Это все должны были выплатить в октябре, два МРОТа. Только вот выплатили они это под конец декабря. Что-то мне подсказывает, что это очень хитрый план, как сэкономить на нас", - заявил один из сотрудников "скорой".

По его словам, кто-то проболтался и до сотрудников дошла фраза якобы от руководства "кто заслужил - тот получил". Надбавка для каждого должна была составлять минимум 30 тыс. рублей.

"В последнее время было настолько много вызовов, что бригады просто не успевали принимать все. Многие на этой стадии уже начали подыскивать новую работу: все устали. Мы выматываемся после работы. А сейчас вот многие увольняться собираются, ищут подходящее место", - добавил медик.

В минздраве региона посоветовали обращаться за комментариями к руководству ССМП. Главврач ССМП заверил СМИ, что фельдшерам "скорой" выплатили как 13-ю заплату, так и стимулирующие выплаты. Получить от него более развернутый комментарий на момент публикации не удалось.

Теги: Екатеринбург, фельдшер, скорая, стимулирующая выплата, зарплата


