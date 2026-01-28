Мэр Екатеринбурга проверил гостевой маршрут Международного фестиваля молодежи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Объезд мэр провел вместе со своими заместителями, главами районов и руководителями структурных подразделений администрации города. Они проверили гостевой маршрут фестиваля.

Как отметил Орлов, в сентябре в столицу Урала приедет множество гостей, поэтому уже сейчас нужно определить планы по благоустройству, озеленению, ремонту фасадов зданий.

"С наступлением тепла и до начала фестиваля работы должны быть выполнены, чтобы Екатеринбург встретил участников международного молодежного события во всей красе", - поставил задачу мэр.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Событие состоится с 11 по 17 сентября 2026 года.