Омбудсмен Москалькова выступила против полной цифровизации услуг и получения информации

Омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против полной цифровизации услуг и получения информации в России. По ее мнению, у людей должна сохраняться "аналоговая" альтернатива.

"Наравне с развитием цифровизации необходимо сохранить возможность для людей получать информацию и услуги традиционным способом", - сказала уполномоченная по правам человека при президенте РФ, выступая с отчетом в Госдуме.

Она привела в пример ситуацию с "расформированием газетных киосков" – аппарат омбудсмена выступил против этого процесса. "Мы выступили против, наши предложения были учтены, и в настоящее время расширяется сеть передвижных почтовых отделений", - сказала Москалькова.