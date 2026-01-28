В Нижнем Тагиле поймали лжеэлектрика, ходившего по квартирам

В Нижнем Тагиле полиция задержала лжеэлектрика, ходившего по квартирам местных жителей.

Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское", в полицию обратился пенсионер 1959 г.р. По его словам, к нему в квартиру на ул. Гвардейской вечером пришел неизвестный и, представившись электриком, пояснил, что ему необходимо проверить электрооборудование и счетчики электроэнергии. При осмотре электропроводки уже в квартире злоумышленник заметил на кровати в комнате кошелек. Пока пенсионер не видел, он заменил имеющиеся банкноты на купюры из "банка приколов", а по окончании "работ" взял с мужчины еще 20 тыс. рублей за оказанные услуги.

Сумма похищенного составила 280 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с проникновением в жилище".

Сотрудники полиции просят граждан, которые могли пострадать от действий злоумышленника, обратиться с заявлениями в ближайший отдел полиции либо в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское" по адресу: ул. Островского, 7, или по телефону 102.