Уралец предстанет перед судом за публичное оправдание терроризма в мессенджере

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела о публичном оправдании терроризма. Теперь его рассмотрит суд.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в июле 2023 года житель Верхотурья оставил комментарий в одном из мессенджеров. В нем он положительно высказался о деятельности представителей организации, признанной террористической по решению российского суда. В дальнейшем уральцем заинтересовались сотрудники регионального управления ФСБ. Было возбуждено уголовное дело.

По делу были проведены допросы и изучены характеризующие материалы. Также проведены психолого-лингвистическая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Сейчас расследование завершено, дело направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, в прошлом году Свердловский областной суд вынес приговор 75-летнему жителю поселка Цементный. Пенсионер получил условный срок за реабилитацию нацизма в соцсетях.