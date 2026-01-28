Самозапреты на кредиты установил 21 миллион россиян

В ЦБ сообщили, сколько россиян установили самозапреты на кредиты.

"Самозапреты на кредиты, кстати очень востребованный сервис – за 10 месяцев 21 млн человек установили это. Потому что просто через портал "Госуслуг"", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Всероссийском форуме МФЦ, пишет РИА Новости.

С 1 марта 2025 г. россияне могут запретить выдачу займов на свое имя через портал "Госуслуги". Это нововведение должно защитить граждан от мошеннических кредитов и необдуманных покупок в долг. Заявления уже оформили миллионы людей, однако эксперты отмечают, что некоторые граждане с установленным самозапретом всё равно берут кредиты в банках и микрофинансовых организациях, то ли чтобы проверить, работает ли функция, то ли чтобы "обмануть систему" и избежать необходимости возврата средств.