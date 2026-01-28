Беспилотники будут мониторить лесные пожары вместо самолетов и вертолетов - Рослесхоз

Треть маршрутов мониторинга лесных пожаров в регионах могут вместо самолетов осуществлять беспилотники, считает глава Рослесхоза Иван Советников. К такому выводу ведомство пришло в ходе эксперимента в 2025 году.

Сейчас мониторинг осуществляется или с земли, или с самолетов и вертолетов. И то, и другое трудозатратно и дорого.

"Есть, правда, на части маршрутов проблемы со связью и закрытыми зонами, но это можно решить", - сказал Советников в Совете Федерации. Он добавил, что средства на патрулирование беспилотниками можно перекинуть с авиамониторинга и передать подрядчикам с беспилотниками.

Также беспилотники планируется использовать для таксации леса (учет и описание участков), сейчас такая работа ведется со спутников.