США отпустили российских моряков с танкера Marinera

Два российских моряка с танкера Marinera отпущены на свободу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию", - сказала она РИА Новости.

Напомним, 7 января США задержали нефтяной танкер Marinera в Атлантическом океане. Причина задержания - нарушение санкций. Судно изначально ходило под флагом Панамы и имело название Bella 1. В декабре оно пыталось подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на объявленную США блокаду, американские силы начали его преследование. В конце декабря судно сменило название и перешло под российскую юрисдикцию.

В составе экипажа танкера из 28 человек двое являются гражданами РФ, еще шестеро (включая капитана) – граждане Грузии, остальные – граждане Украины. США после захвата танкера пообещали освободить граждан России из числа членов экипажа.