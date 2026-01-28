13 россиян примут участие в зимних Олимпийских играх в Италии
Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщила пресс-служба Центра сборных России.
Итоговый состав российских нейтральных атлетов на Олимпиаде-2026:
- Фигурное катание: Аделия Петросян, Пётр Гуменник;
- Шорт-трек: Алёна Крылова, Иван Посашков;
- Лыжные гонки: Дарья Непряева, Савелий Коростелёв;
- Конькобежный спорт: Ксения Коржова, Анастасия Семёнова;
- Ски-альпинизм: Никита Филиппов;
- Санный спорт: Дарья Олесик, Павел Репилов;
- Горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены смогут выступать только в "нейтральном статусе" - без флага, герба и гимна. Также сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование российского флага на трибунах во время Олимпийских игр 2026 года в Италии.