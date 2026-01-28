В Верхотурье 12-летнему ребенку выплатили 200 тысяч рублей за падение выгребную яму

В Верхотурье прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда ребенку, упавшему в выгребную яму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 11 июня прошлого года на придомовой территории возле дома по ул. Гагарина. 12-летняя девочка провалилась в выгребную яму с канализационными водами размером метр на метр и глубиной три метра. Мама и соседи оперативно достали ребенка. К счастью, ее жизни ничего не угрожало.

Тем не менее, у девочки диагностировали отравление канализационными газами, ссадины правой и левой конечностей.

Проверка показала, что обслуживанием общедомового имущества, в том числе выгребных ям, на тот момент, занималось ООО "УКиКО". Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с компании компенсацию морального вреда.

Истринский городской суд Московской области вынес заочное решение о частичном удовлетворении искового заявления прокурора Верхотурского района, взыскав в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей, в пользу ее законного представителя - 15 тыс. рублей. Заочное решение не вступило в законную силу.