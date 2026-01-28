В Донецке открыли молодежный центр, который стал самым большим в России

В Донецке открылся молодежный центр "30/09". Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что он стал самым большим в России.

В центре четыре этажа и крыша со смотровой площадкой и зоной отдыха. Цокольный этаж отведен под спортивные локации, первый — под разные мастерские и студии. На втором этаже большой актовый зал. Третий этаж отведен под парк "Россия — моя история" площадью более 1,5 тыс. квадратных метров, где рассказывается об истории России с древнейших времен. Особенностью является то, что музей интерактивный.

Власти ДНР восторженно комментируют открытие молодежного центра. Врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский выразил надежду, что молодежный центр станет точкой притяжения молодежи в республике.

Проблема одна — молодежи в регионе становится все меньше и меньше. Не только из-за постоянного снижения количества детей, но и из-за отъезда молодых людей в более благополучные регионы России. Через 10-15 лет численность молодежи в ДНР уменьшится в несколько раз и сократится до мизерного уровня, что предопределено катастрофически низкой рождаемостью с 2014 года. К сожалению, эта проблема не поднимается на официальном уровне.