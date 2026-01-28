На Урале восемь подростков судят за жестокое избиение мужчины

На Среднем Урале суд рассмотрит дело о жестоком групповом избиении. На скамье подсудимых оказались сразу восемь подростков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, семеро из них обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая 2025 года во дворе дома на улице Белинского в Каменске-Уральском. Подростки, действуя из хулиганских побуждений, жестоко избили мужчину.

Случайные очевидцы вызвали "скорую помощь" и сотрудников полиции. К их приезду мужчина уже был без сознания.

Уголовное дело рассмотрит Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Слушание назначено на 4 февраля. Как уточнили в суде, в связи с несовершеннолетним возрастом фигурантов процесс будет проходить в закрытом режиме.