В Иркутске мужчина взял в заложницы и убил подопечную из кризисного центра

В Иркутске мужчина взял в заложницы и убил женщину из кризисного центра фонда "Оберег" – в нем помогают женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, когда их преследуют неадекватные бывшие мужья.

Так произошло и с одной из новых подопечных: ее и сына несколько лет терроризировал муж, избивал, унижал, угрожал ножом и преследовал. Сотрудники фонда приютили пострадавшую и обратились в правоохранительные органы, пишет Telegram-канал "112".

В это время муж выследил жену, узнал, где располагается фонд. Рядом с фондом он схватил случайную женщину, угрожая ножом, отвел к себе домой, где и удерживал несколько часов.

На место ЧП выехали силовики, пытались вести с мужчиной переговоры. В итоге он сдался, сообщив, что задушил заложницу. У нее осталось двое маленьких детей.

Полиция и СКР пока не комментируют произошедшее.