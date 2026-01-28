Экс-замгубернатора заявил, что докладывал Старовойту о проблемах с фортификациями

Обвиняемый в хищениях бюджетных средств на фортификациях экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов заявил в суде, что докладывал бывшему главе региона Роману Старовойту (на фото) о проблемах возведения оборонительных сооружений.

"И Смирнову докладывал, и Старовойту докладывал о том, что у нас есть проблема, подрядная организация не справляется, что там опасный участок и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ", - заявил Дедов. Его слова приводит РИА Новости.

Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 годы. В этой должности его сменил Смирнов, который находится под арестом по делу о хищениях. Сообщалось, что он и его бывший зам Алексей Дедов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Напомним, в начале июля 2025 года стало известно о самоубийстве министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Источники ряда изданий сообщали, что на него дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам в администрации главы региона).