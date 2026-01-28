Тюменцев напугали распоряжением об установке устройств для контроля температуры тела и физических параметров

В Тюменской области мошенники рассылают фейковое распоряжение "О введении системы цифрового мониторинга здоровья населения".

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, все пункты документа не соответствуют действительности и лишены здравого смысла.

Жителям Тюменской области не будут устанавливать устройства для контроля за состоянием температуры тела и других физических параметров. Роспотребнадзор не создает данного сервиса.

Ни МВД России по Тюменской области, ни Управление Роспотребнадзора по Тюменской области, ни другие ведомства, указанные в этой рассылке, не имеют отношения к этому "распоряжению".