Подросток осуждён за подготовку теракта в Тверской области

14-летний подросток осуждён в России. Причина – подготовка теракта в Тверской области.

Парень через мессенджер Telegram познакомился с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Исполняя задание куратора, мальчик провёл разведку объектов нападения, а также создал три бутылки с зажигательной смесью. Кульминацией должен был стать поджог одного из административных зданий Минобороны России.

II западный окружной военный суд приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы. Приговор в силу не вступил, сообщает центр общественных связей ФСБ России.