28 Января 2026
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Численность правящей фракции в Раде оказалась на критическом уровне

Численность фракции "Слуга народа" в Раде уменьшилась до критически низкого уровня - 226 депутатов. Это минимальное значение для сохранения монобольшинства. Всего в Раде должно быть 450 человек, а решения принимаются не менее чем 226 голосами.

В ближайшее время фракция, правда, должна пополниться двумя депутатами, так что станет 228 человек. Власти для подстраховки решили не давать лишнего повода для критики. Но это тоже крайне мало и свидетельствует о почти состоявшемся распаде монобольшинства, тем более что не все депутаты фракции всегда голосуют единогласно. Только военное положение позволяет игнорировать такую "мелочь", как нехватку голосов. Поэтому "Слуга народа" принимает решения всегда с помощью депутатов из других фракций.

Интересно, что в настоящее время общая численность Рады опустилась до минимального за всю историю уровня - 393 депутата. Для сравнения, под конец работы предыдущей Рады в ней было 422 человека, или почти все прошедшие на предыдущих выборах. При этом сейчас из 393 депутатов многие до сих пор представляют регионы, которые воссоединились с Россией. В том числе 12 - "Донецкую область", 9 - Запорожскую, 7 - Луганскую, 5 - Херсонскую. Без них численность Рады сократится до 360 человек. Фактически на шесть вернувшихся в Россию регионов приходится 90 из 225 мажоритарщиков, или 40%.

Интересно, что 41 депутат Рады имеет подозрения в коррупции, заявил недавно глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. Всего по всем статьям официально подозреваются около 50 депутатов, а в целом под уголовными делами без процессуального статуса - еще больше. Фактически, хотя полномочия Рады по украинской конституции при военном положении продлеваются, нынешний парламент почти утратил легитимность и мало кого представляет.

Теги: украина, верховная рада


