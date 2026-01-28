28 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: скриншот видео с Mash /t.me/mash/70921

США вывезли капитана танкера Marinera из Шотландии, несмотря на судебный запрет

Береговая охрана США вывезла из Великобритании капитана захваченного танкера Marinera, гражданина Грузии Автандила Каландадзе, и его первого помощника.

Операция была проведена в ночь на 27 января, несмотря на действующее постановление шотландского суда, запрещающее их перемещение.

Генеральный прокурор Шотландии Рут Чартерис сообщила, что власти США 16 января направили запрос о взаимной правовой помощи, который был удовлетворен правительством Великобритании.

Адвокат Аамер Анвар, представляющий интересы семьи капитана, назвал произошедшее "похищением под покровом темноты". По его словам, вывод капитана и его помощника из-под юрисдикции Шотландии "не мог произойти без ведома и сотрудничества властей Соединенного Королевства", сообщает РБК.

Напомним, 7 января США задержали нефтяной танкер Marinera в Атлантическом океане. Причина задержания - нарушение санкций. Судно изначально ходило под флагом Панамы и имело название Bella 1. В декабре оно пыталось подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на объявленную США блокаду, американские силы начали его преследование. В конце декабря судно сменило название и перешло под российскую юрисдикцию.

В составе экипажа танкера из 28 человек двое являются гражданами РФ, еще шестеро (включая капитана) – граждане Грузии, остальные – граждане Украины. США после захвата танкера пообещали освободить граждан России из числа членов экипажа, однако до сих пор этого не сделали.

Теги: танкер Marinera, США, Шотландия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

