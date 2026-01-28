В Киеве не исключают рытья ям на улицах

В Киеве тяжелая ситуация со светом и отоплением - настолько, что в некоторых районах допускают рытье ям на улицах. Такое предложение сделал глава Деснянского района Киева Максим Бахматов.

Он сказал, что не знает, как подать тепло в некоторые жилые районы. Власти не говорят, что произошло, но что-то серьезное случилось после последнего удара ВС РФ в ночь на 24 января. ТЭЦ-6 перестала работать, а других вариантов, как подать тепло, нет.

"Реально состояние критическое, и никто не знает, что делать", - признал Бахматов.

Он даже с отчаяния призвал рыть ямы для туалетов, если на Троещине, где нет отопления, замерзнет канализация.

"Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит: будем рыть ямы. Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и Бортничей. Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается, сверху дырка. Будем делать туалеты, как в селе", - рассказал чиновник.

Он сетует, что еще летом поднимал вопрос этот вопрос, но власти в ответ только усмехались.

В Киеве и области одна из самых тяжелых ситуаций с энергетикой, признал Зеленский. С 16 января действует режим чрезвычайной ситуации. Недавно в украинской энергетической компании ДТЭК назвали положение близким к катастрофе. В Киеве горячей воды практически нет, также постоянно отключают свет. По данным мэра Виталия Кличко, из Киева ежедневно на ночь уезжает около 600 тыс. человек.