В России появилась мошенническая схема с "крупным выигрышем"

В МВД России предостерегли россиян от попадания на уловку мошенников. Схема связана с якобы крупным денежным выигрышем.

Мошенники, обещая крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту. Причиной они называют "увеличение процента конвертации". Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения.

Важно понимать, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций. Все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников.

Если кого-то просят совершить перевод (как бы он ни назывался) для получения "выигрыша" или "дохода от инвестиций", то это всегда является обманом, сообщает управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.