В Екатеринбурге сотрудница больницы отдала мошенникам 12 млн рублей
В Екатеринбурге сотрудница одной из городских больниц лишилась 12 млн рублей. Все деньги она отдала мошенникам.
Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, неделю назад 57-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся "работником ТСЖ", и заявил, что планируется замена ключей от домофона, а для доступа в подъезд всем жильцам якобы направлены персональные коды. После этого звонивший потребовал пришедший в СМС четырехзначный код, а услышав цифру, повесил трубку.
Далее с жертвой связалась "работница службы поддержки Госуслуг" и заявила, что, назвав код, женщина передала свои банковские данные мошенникам и теперь ее сбережения уйдут на счета недружественного государства, а ее саму ждет суровая уголовная ответственность. Однако всего этого можно избежать, если обналичить сбережения и передать "в Центробанк для инкассации".
Через два дня сотрудница больницы с 12 млн рублей в пакете стояла в одном из парков Октябрьского района. К ней подошел неизвестный, назвал кодовое слово "экономика", забрал пакет с наличными и был таков. Лишь после этого потерпевшая рассказала обо всем матери и вместе они обратились в полицию.
Как отметили в МВД, кроме собственных накоплений жертва отдала аферистам и многолетние сбережения матери, которые также хранились на ее счете.
Полиция в очередной раз напоминает, что мошенники постоянно меняют способы обмана. Чтобы не стать их следующей жертвой и не лишиться денег, нужно:
- НЕ разговаривать с незнакомцами по телефону;
- НЕ сообщать посторонним никаких персональных данных и кодов;
- НЕ переводить и не передавать деньги неизвестным;
- перепроверять всю поступающую по телефону информацию лично.
Напомним, недавно врач из Екатеринбурга отдал мошенникам больше миллиона рублей. Мужчина поверил девушке с сайта знакомств.