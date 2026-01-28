В Екатеринбурге сотрудница больницы отдала мошенникам 12 млн рублей

В Екатеринбурге сотрудница одной из городских больниц лишилась 12 млн рублей. Все деньги она отдала мошенникам.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, неделю назад 57-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся "работником ТСЖ", и заявил, что планируется замена ключей от домофона, а для доступа в подъезд всем жильцам якобы направлены персональные коды. После этого звонивший потребовал пришедший в СМС четырехзначный код, а услышав цифру, повесил трубку.

Далее с жертвой связалась "работница службы поддержки Госуслуг" и заявила, что, назвав код, женщина передала свои банковские данные мошенникам и теперь ее сбережения уйдут на счета недружественного государства, а ее саму ждет суровая уголовная ответственность. Однако всего этого можно избежать, если обналичить сбережения и передать "в Центробанк для инкассации".

Через два дня сотрудница больницы с 12 млн рублей в пакете стояла в одном из парков Октябрьского района. К ней подошел неизвестный, назвал кодовое слово "экономика", забрал пакет с наличными и был таков. Лишь после этого потерпевшая рассказала обо всем матери и вместе они обратились в полицию.

Как отметили в МВД, кроме собственных накоплений жертва отдала аферистам и многолетние сбережения матери, которые также хранились на ее счете.

Полиция в очередной раз напоминает, что мошенники постоянно меняют способы обмана. Чтобы не стать их следующей жертвой и не лишиться денег, нужно:

НЕ разговаривать с незнакомцами по телефону;

НЕ сообщать посторонним никаких персональных данных и кодов;

НЕ переводить и не передавать деньги неизвестным;

перепроверять всю поступающую по телефону информацию лично.

