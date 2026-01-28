В Воронежской области при падении БПЛА загорелись нефтепродукты

При падении сбитых БПЛА в Воронежской области произошло возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пожар уже потушен, пострадавших нет.

Ночью на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА. По словам Гусева, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили над одним из районов области несколько беспилотников.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены 75 украинских БПЛА, 2 из них – над Воронежской областью.