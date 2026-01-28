Экс-председателю думы Красноуфимска грозит до 7 лет за стрельбу из карабина во дворе

В прокуратуре рассказали об уголовном деле бывшего председателя думы уральского города Красноуфимск Рустама Гамалиева. Его обвиняют в хулиганской стрельбе из охотничьего карабина во дворе дома, за что предусмотрено лишение свободы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 6 декабря 2025 года: на тот момент председатель думы Гамалиев вооружился принадлежащим ему на законных основаниях охотничьим карабином "Сайга-410". По версии следствия, он вышел во двор многоквартирного дома по улице Манчажская в Красноуфимске и сделал не менее трех выстрелов.

Обеспокоенные жильцы вызвали полицию. Стрелок был задержан и помещен под стражу, а оружие изъято.

Как отметили в прокуратуре, свою вину Рустам Гамалиев признал в полном объеме. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в Красноуфимский городской суд. Экс-политику может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в конце декабря прошлого года Гамалиева отправили в СИЗО, но уже в середине января отпустили под домашний арест.