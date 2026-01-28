Корпоративные музеи ТМК вошли в ТОП-15 всероссийского рейтинга

Корпоративные музеи Трубной металлургической компании (ТМК) вошли в ТОП-15 рейтинга Национальной премии "Корпоративный музей". Музейный комплекс (МК) "Северская домна", расположенный на территории Северского трубного завода (СТЗ), филиала ТМК, удостоен седьмого места, а Музейно-выставочный центр другого филиала компании, Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), вошел в рейтинг впервые и занял 12-ю строчку, сообщает пресс-служба ТМК.

Критериями определения позиций в рейтинге стали два показателя: экспертная оценка профессионального уровня представленных проектов и активное участие в премии "Корпоративный музей". Рейтинг составлен по итогам семи сезонов: с 2018 по 2025 год.

Построенная в середине XIX века Северская домна является ключевым объектом одноименного музейного комплекса на СТЗ, в 2025 году она отметила 165-летний юбилей. В феврале прошлого года музейный комплекс открыл для широкой публики маршрут промышленного туризма "Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода", а в мае принял участие во всероссийской акции "Ночь музеев" с мероприятиями, посвященными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и юбилею домны. В течение года в музее было реализовано пять выставочных проектов, суммарно его посетили более 24 тыс. человек.

Музейно-выставочный центр (МВЦ) ПНТЗ открылся в 2024 году после масштабной реконструкции. В 2025 году центр сосредоточился на развитии выставочной и просветительской деятельности. В августе ПНТЗ запустил промышленный туристический маршрут для всех желающих "Труба зовет!", который начинается с посещения МВЦ. В мае центр принял участие во всероссийской акции "Ночь музеев", где представил проекты, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, музей стал участником выставочного проекта "Урал: Родины щит и меч", который прошел в резиденции губернатора Свердловской области. За год МВЦ ПНТЗ посетили более 10 тыс. гостей.