Киев: Будет два отдельных соглашения - с США и РФ

Для мирного урегулирования будет подписано два отдельных документа: соглашение Украины с США из 20 пунктов и соглашение между США и РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, именно такая схема сейчас обсуждается. Видимо, киевский режим отказывается подписывать соглашение напрямую с Россией. При этом американских военных на Украине не будет. Но некоторые европейские страны хотят ввести свои войска. Однако это может произойти только при согласии США. В то же время соглашение не будет включать никаких пунктов, которые не устраивали бы Европу.

Сибига также сказал, что впервые речь идет именно о термине "гарантии безопасности", а не об обещаниях или заверениях. Киеву нужно, чтобы они имели юридически обязательный характер, поэтому необходима ратификация соглашения в конгрессе США со взятием на себя юридических гарантий в отношении Киева. Насколько можно понять, Сибига говорит о том, чего хочет Киев, не учитывая согласия России или США. Кремль и Белый дом слова Сибиги еще не комментировали.

Последнюю версию плана из 20 пунктов президенту РФ Владимиру Путину представила американская делегация в Кремле на прошлой неделе. Перед этим спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сказал, что его совместно разработали США и Украина, с Россией он еще не согласован.