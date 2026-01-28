В России доходы гостиниц могут вырасти до 1,28 триллиона

В России спрогнозирован рост прибыли гостиниц. Он может составить 10% до 1,28 трлн руб.

В 2025 г. совокупные доходы гостиниц выросли на 11,5%, до 1,16 трлн руб. Рынок перешёл к сдержанному росту из-за высокой конкуренции за гостя, пишет "Ъ".

Ранее ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование, в рамках которого выяснили, в каких городах и странах россияне предпочли провести новогодние праздники и сколько потратили. OneTwoTrip фиксирует рост количества отельных заказов на 12% относительно прошлогодних каникул. Несмотря на то, что большинство россиян (67%) отдыхали внутри страны, турпоток за границу увеличился относительно прошлых праздников: доля бронирований отелей выросла на 32% и составила 33%.

Большинство россиян традиционно предпочли провести новогодние каникулы в России. Чаще всего туристы выбирали четырехзвездочные отели (31% заказов), а также недорогие варианты размещения без звезд – хостелы, апартаменты, гостевые дома и др. (30%). Третью строчку занимают гостиницы с тремя звездами, их бронировали в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тыс. руб. против 10,9 тыс. руб. годом ранее.