Часы Судного дня перевели еще ближе к "ядерной полуночи"

Так называемые Часы Судного дня показывают в начале 2026 года 85 секунд до "ядерной полуночи". Это очередной антирекорд – Часы еще никогда не были так близко к потенциальному всемирному апокалипсису.

Правозащитники из Bulletin of the Atomic Scientist, которые уже много десятилетий выставляют "время" на часах в соответствии с геополитической обстановкой на планете, передвинули стрелки еще ближе к вероятной катастрофе – в прошлом году Часы Судного дня показывали 89 секунд до "полуночи".

Эксперты считают, что планета находится на грани уничтожения, поскольку Россия, Китай и США становятся все более "агрессивными и враждебными".

В своем ежегодном отчете, оценивающем, насколько близко человечество находится к концу света, ученые упомянули риски ядерной войны, климатического кризиса, потенциального злоупотребления биотехнологиями и растущего использования искусственного интеллекта без надлежащего контроля.

Группа отмечает, что "с трудом достигнутые глобальные договоренности рушатся, ускоряя конкуренцию между великими державами по принципу "победитель получает все" и подрывая международное сотрудничество", необходимое для снижения экзистенциальных рисков.

Они обеспокоены угрозой эскалации конфликтов с участием стран, обладающих ядерным оружием, приводят в пример российско-украинский конфликт, майский конфликт между Индией и Пакистаном, а также вопрос о том, способен ли Иран разработать ядерное оружие после летних ударов США и Израиля.

Международное доверие и сотрудничество имеют решающее значение, потому что, как заявил Дэниел Хольц, председатель совета по науке и безопасности этой группы, "если мир расколется и начнет играть по принципу "мы против них", это увеличит вероятность того, что проиграем все".

Группа также обратила внимание на засухи, волны жары и наводнения, связанные с глобальным потеплением, а также на неспособность стран заключить значимые соглашения по борьбе с глобальным потеплением, особо выделив усилия Дональда Трампа по наращиванию использования ископаемого топлива и препятствованию производству возобновляемой энергии.

Начиная с 1947 года, эта правозащитная группа использовала часы как символ потенциальной и даже вероятной возможности совершения людьми действий, способных положить конец существованию человечества. В конце холодной войны до полуночи оставалось всего 17 минут. В последние несколько лет, чтобы справиться с быстрыми глобальными изменениями, группа перешла от обратного отсчета минут до полуночи к обратному отсчету секунд.

Группа заявила, что время можно повернуть вспять, если лидеры и страны будут работать вместе над устранением экзистенциальных угроз.