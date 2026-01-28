В Тюменской области задержали мигранта, обвиняемого в мошенничестве

Казанский районный суд заключил под стражу гражданина Таджикистана Чамшеда Самиева. Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, у себя на родине Самиев обвиняется в мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено 17 июня 2025 года. Но он скрылся от следствия. 14 августа в отношении Самиева вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и об объявлении его в розыск в связи с не установлением его местонахождения.

23 января 2026 года Самиева опознали на автомобильном пункте пропуска "Казанское". Было установлено, что он находится в межгосударственном розыске. Самиева задержали полицейские.

Суд пришел к выводу, что мужчину необходимо заключить под стражу до поступления требования о его выдаче, поскольку это оправдано публичными интересами и международными обязательствами Российской Федерации. По постановлению суда Чамшед Самиев будет находиться под стражей 40 суток.