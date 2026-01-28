ХК "Автомобилист" и нападающий Кертис Волк расторгли контракт

32-летний нападающий Кертис Волк покинул ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Волк обратился в клуб с просьбой о прекращении сотрудничества. "Автомобилист" решил пойти игроку навстречу, в итоге соглашение с хоккеистом расторгнуто по согласию сторон и без взаимных финансовых выплат.

Кертис Волк отыграл в Екатеринбурге три с половиной года, а в 2024 году вместе с командой взял бронзовые медали чемпионата КХЛ. В общей сложности он провел 185 матчей за "Автомобилист", набрал 101 очко, забросил 36 шайб и отдал 65 результативных передач.

Как добавили в уральском клубе, перед уходом Волк заверил, что не хочет выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг.

Напомним, недавно другой форвард "Автомобилиста" Стефан Да Коста был признан лучшим нападающим недели в КХЛ.