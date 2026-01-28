НСФР предложил смягчить лимит на количество карт на одного человека

Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с предложением ослабить действующее ограничение на максимальное количество банковских карт у одного клиента.

Вместо нынешних 20 карт в одном банке НСФР предлагает установить лимит в 10 карт на человека в рамках одного кредитного учреждения. Соответствующее обращение было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

Из письма следует, что текущий лимит, введенный для защиты граждан от мошенничества, признается "избыточным". В Совете полагают, что ограничение в 10 карт на банк станет оптимальным решением на первом этапе.

По мнению авторов инициативы, мошенники, как правило, являются юридическими лицами и их деятельность уже регулируется внутренними банковскими лимитами. Таким образом, чрезмерно строгое ограничение может создать необоснованные трудности для добросовестных клиентов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что по оценке специалистов ВТБ, на схемы мошенничества с передачей наличных лично злоумышленникам приходится около половины от всех хищений средств.