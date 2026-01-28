Глава МИД Украины заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский открыт для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как заявил в интервью "Европейской правде" украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, такая встреча могла бы быть посвящена обсуждению наиболее сложных тем — территориального вопроса и будущего Запорожской АЭС, которые пока не нашли решения.

Дипломат подчеркнул, что переговоры на уровне глав государств могли бы продвинуть мирный процесс, в то время как контакты с российским коллегой Сергеем Лавровым он считает в данный момент нецелесообразными, так как нет необходимости создавать "параллельные треки".

Ранее сообщалось, что депутаты Рады уже готовы отказаться от Донбасса.