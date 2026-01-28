В Индии спрогнозировали дальнейшее сокращение закупок нефти у России

Правительство Индии не давало компаниям указаний по поводу закупок нефти из России, но сокращение ими ее импорта продолжится.

Об этом сообщил министр нефти Хардип Пури. Несмотря на то, что скидки на российское сырье достигли рекордных отметок в индийских портах, в январе ожидается дальнейшее уменьшение поставок.

Министр указал, что Индия диверсифицирует поставки. В настоящее время она закупает нефть у 41 страны, а компании заинтересованы в увеличении импорта из Канады и США. Среднесуточные поставки из РФ упали до 1,3 млн баррелей с 1,8 млн баррелей за 2025 год.

Наблюдается тенденция к снижению, что обусловлено рыночными условиями, сообщает Bloomberg.

Напомним, нефтяные компании России продолжают испытывать сложности с продажей баррелей в Индию и Китай, и вынуждены накапливать нераспроданное сырье на танкерах, превращенных в плавучие хранилища.