Роскомнадзор заблокировал сайт об аниме и манге "Шикимори"

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту "Шикимори".

Данный ресурс позиционируется как русскоязычная энциклопедия аниме, манги и ранобэ. Его внесли в единый реестр ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России. Причины блокировки неизвестны.

В Telegram-канале "Шикимори" указали, что сайт недоступен в связи с ограничениями со стороны Роскомнадзора. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос с разблокировкой, сообщает Forbes.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ряд российских аниме-сайтов из-за пропаганды ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещен).