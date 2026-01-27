Судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих удалось установить с начала СВО

Судьбу более двух тысяч без вести пропавших военнослужащих удалось установить с начала СВО, сообщают РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову.

Она рассказала, что на прошлой неделе выезжала в Женеву для того, чтобы установить взаимодействие с международными организациями и обсудить весь алгоритм действий для установления условий пропажи связи с человеком и способов для его скорейшего нахождения.

"Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач", - заявила она.

Она подчеркнула, что главное, чтобы семья знала судьбу своих родных и близки, "сегодня эта работа становится приоритетной".